García: "La ley que esgrimen los abogados para considerar nula la tasa de residuos está derogada"

Entrevista con Adrián García, regidor de Hacienda en el Ayuntamiento de Palma, en La Mañana en COPE Más Mallorca, viernes 24 de junio de 2022.

Tras la polémica generada sobre la tasa de residuos de Cort, el Ayuntamiento de Palma asegura que la ley vigente que rige este tipo de impuestos es la Ley de Residuos aprobada este mismo año, en abril de 2022, y que otorga un plazo de tres años a las adminitraciones públicas para adaptar su normativa a la nueva regulación.

El bufete de abogados López Bordón y Asociaciones, en su reclamación, se acogía a una normativa anterior, en concreto a la disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estableció la Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y que entró en vigor el 9 de marzo de 2018.

El regidor de Hacienda alega que la ley "a la que se acogen los abogados quedó derogada en abril de 2022 al entrar en vigor la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados". García recuerda que, por ejemplo, "con la administración electrónica salieron varias normativas que iban actualizando los plazos, porque los Ayuntamientos tenían dificultades para adaptarse en tiempo".

Sí que hay varios municipios de Mallorca que tienen su normativa adaptada, previa a la ley de abrir de 2022, como son Inca y Calvià. En el caso de Inca, su ordenanza Fiscal Reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del Servicio de Recogida, Transporte, Tratamiento y Eliminación de Residuos entró en vigor el 1 de enero de 2022. Calvià la tiene en funcionamiento desde el 1 de enero de 2021.

El Consell de Mallorca también adaptó su ordenanza con la ley anterior, entrando en vigor a mediados de agosto de 2020.

Además, según García, "la tasa de residuos es de prestación obligatoria" y que el hecho de tener una vivienda vacía, "no exime del pago de la tasa". Las tasas municipales para la prestación de servicios deben cubrir, por imperativo legal, únicamente el coste del servicio o de la actividad que constituyen su hecho imponible. El regidor reconoce que determinados negocios que no han tenido actividad debido a la pandemia, "sí estás reclamando esa no actividad y se están tramitando".