Fuster de Pimeco: "El comercio necesita facturar para pagar los sueldos de 60.000 trabajadores"

Frente común de las patronales para defender la llegada de cruceros a Palma. Después de las más de 10.000 firmas presentadas contra los "megacruceros", los empresarios de distintos sectores se han unido para defender que continúe la llegada de estos turistas que suponen una importante facturación para muchos comercios, restaurantes o taxistas.

Antoni Gayà, presidente de la patronal de pequeño comercio Afedeco, afirma que tiene que primar el sentido común y asegura que sin turistas no habrá comercio, recuerda "vivimos del turismo nos guste o no y en Palma concretamente si miramos años atrás rezábamos para tener cruceros y ahora que los tenemos no los queremos" pedimos que se haga un plan estratégico a 8 años vista ya que es un tema capital en el que hay que llegar a un consenso.

En los próximos días, las patronales harán público su manifiesto y es que el presidente de Pimeco, Antoni Fuster, insiste en que "el pequeño comercio no puede estar de acuerdo con la voces que dicen que hay demasiados turistas porque la temporada no dice lo mismo en números y para mantener los 60.000 puestos de trabajo las empresas han de facturar para pagar nóminas o el convenio en el que los sindicatos reclaman subidas del 15% ".

"Parece que la llegada de los cruceros es el mal del mundo pues nosostros seguiremos defendiendo este modelo mientras que no haya otro plan porque lo necesitamos" replica el presidente de los comerciantes. "No estamos de acuerdo porque detrás de las firmas no hay un plan alternativo de cómo se sostendrá el sistema y nosostros luchamos cada día para subir las barreras y no podemos estar de acuerdo con estas personas", insiste el presidente de Pimeco.

Antoni Fuster critica que se diga que Palma está masificada recurriendo a las fotos de un día nublado y señala "podríamos hacer fotos otros días con calles vacías". Explica además que no todos los cruceristas se quedan en Palma ya que se venden excurisones a Valldemossa o las Cuevas del Drac por eso considera que "las confuciones y las exageraciones llevan a tomar decisiones equivocadas".