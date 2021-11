La Fiscalía trabaja para que la detenida por delitos contra los sentimientos religiosos ingrese en prisión

El juez ha dejado en libertad con cargos a la mujer cubana de 48 años que había detenido la policía por agredir a dos sacerdotes y por delitos contra los sentimientos religiosos. Le ha decretado una orden de alejamiento de las iglesias de Caputxins y Sant Sebastià de Palma, pero tras quedar en libertad, volvió a mostrarse muy agresiva contra un religioso, ayer lunes por la tarde, cuando estaba en el Mercado del Olivar.

La mujer acumula un total de 33 denuncias interpuestas por hechos similares desde el 2018 y numerosos episodios violentos hacia sacerdotes y feligreses. Ayer lunes por la tarde, tras volver a repetir sus actuaciones, consiguió huir y, esta mañana, ha vuelto a acosar al mismo sacerdote, por lo que este ha presentado una nueva denuncia.

El fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, explica que se está haciendo todo lo posible por parte de la Fiscalía para que ingrese en prisión y deje de acosar a los religiosos. Ha presentado un recurso de apelación que todavía no se ha resuleto.

El fiscal explica que esta mujer no ha ingresado en un psiquiátrico porque la jueza no lo dictó al no considerarse necesario por parte de los informes forenses. Explica Barceló que la intención es que se lleve a cabo todo el caso en un mismo procedimiento para poder tener una dimensión real de la situación.