Fiscalía mantiene 28 años de cárcel para el dueño de prostíbulos acusado de violar a tres prostitutas

La Fiscalía mantiene su petición de pena de 28 años y seis meses de cárcel a M.P.B., el dueño de diversos prostíbulos de s'Arenal acusado de violar a tres mujeres, una de ellas menor de edad, entre los años 2009 y 2014.

El juicio, que se suspendió en julio después de que dos testigos protegidos no quisieran declarar "por miedo", ha concluido este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares después de que otra testigo, una antigua prostituta haya prestado su testimonio. La mujer ha relatado que el acusado intentó tener relaciones sexuales pagadas con ella pero que se negó. "Me cogió de la cabeza, me empujó hacia abajo y al final me salí", ha expresado.

En sus conclusiones, la Fiscalía ha manifestado que M.P.B. negó que los clubes eran de su propiedad, aunque luego se ha demostrado que "era el dueño" y ha asegurado que las empleadas tenían que mantener relaciones sexuales con él si querían mantener su trabajo.

La acusación ha señalado que las empleadas tenían que pagar la Seguridad Social de su bolsillo, que la relación laboral "era ficticia" y se ha referido al acusado como "mandamás único y exclusivo", que "ostentaba condición de dominio" sobre sus empleadas.

Por su parte, la defensa ha sostenido que no hay prueba de cargo y que, tras el juicio, "el acerbo incriminatorio ha quedado en nada".

Según el escrito del Ministerio Fiscal, en los locales, algunas de las mujeres que trabajaban carecían de recursos económicos y el acusado, aprovechando que era su jefe y su situación obligó a tres de ellas a tener relaciones sexuales con él. Presuntamente, les obligó, indicándoles que si no cedían les despediría.

En la primera sesión del juicio que se celebró el 1 de julio de este año, el empresario se acogió a su derecho a no declarar. Además, dos de las testigos protegidas que acudieron al juicio tampoco declararon. "Tengo miedo, para mí es muy fuerte todo esto y no puedo decir nada", afirmó una después de un receso de 15 minutos y tras el examen de un médico forense, que determinó que ambas se encontraban en condiciones de declarar.

Por otro lado, un antiguo trabajador del establecimiento declaró por videoconferencia que el acusado mantenía "casi cada día" relaciones sexuales con "unas diez o doce" de las mujeres del local en una habitación exclusiva "a la orden del dueño".

Según relató, las mujeres cobraban el 50 por ciento de los servicios que prestaban como bailarinas, mientras que la otra mitad era para el local. Asimismo, ha señalado que las chicas cobraban entre 35 y 40 euros al día, aunque las "preferidas" del acusado podían ganar hasta 90 euros por bailar.