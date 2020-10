El fiscal jefe de menores de Baleares plantea bajar a los 12 años la responsabilidad penal

El fiscal jefe de menores de Baleares, José Díaz Cappa, ha planteado una reforma legislativa para bajar la edad penal hasta los 12 años. En las islas, cerca de 25 nuevos menores empiezan en esa franja de edad a llevar a cabo actos delictivos pero no se les juzga hasta los 14.

Las conductas más llamativas son los robos con violencia, las lesiones y la violencia intrafamiliar relacionada sobre todo con los padres o representantes legales. Aunque es una reflexión del fiscal, este cambio podría atajar conductas que se repiten a lo largo de la adolescencia.

Reforma

Este planteamiento es un asunto generalizado que el fiscal de menores de Baleares, José Díaz Cappa, ha tratado en numerosas ocasiones dentro de las memorias que anualmente entregan al Ministerio. En ella, se plantean una serie de consideraciones con el objetivo de mejorar la delicuencia de menores en nuestro territorio. Según explica el fiscal ''es una reflexión que surge fundamentalmente de mi larga experiencia''.

Díaz Cappa ha observado con los años que muchos historiales de menores de entre 12 y 14 años, que acumulan gran cantidad de procedimientos, con la legislación actual han tenido que ser archivados por ser menores de 14 años.

Con esta realidad encima de la mesa, Díaz Cappa propone que se pueda intervenir en los menores de 12 años que comienzan una dinámica delictiva de manera reiterada o en casos especialmente graves yreducir así la reincidencia de estos menores.

Un asunto de siempre

No es un fenómeno de ahora, si no algo que responde a las necesidades de cada año donde cerca de 20-25 nuevos menores empiezan esta dinámica delictiva. Cabe destacar que no todos ellos son siempre graves.

En cuanto a la posibilidad de poner en marcha esta reforma, Diaz Cappa destaca que si en estos momentos ya hay problemas logísticos con el margen de menores de 14 a 18 años, incluir dos años más podría suponer una mayor dificultad.