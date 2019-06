Fina Santiago no podrá ser consellera por haber estado en la mesa negociadora del pacto

Perpleja. Así se ha mostrado Fina Santiago, diputada de Més per Mallorca y consellera en funciones de Servicios Sociales, ante la posible decisión tomada por su partido, concretamente tomada por sus compañeros Bel Busquets y Guillem Balboa, de que tanto ella como Vicenç Vidal y Miquel Enseyat no puedan tener un puesto por haber estado en la mesa de negociaciones con PSIB y Unidas Podemos: "El martes me llamaron Busquets y Balboa para decirme que Vidal y Ensenyat y yo no podíamos tener cargos de representatividad ejecutiva más allá de las actas de diputados del Parlament".

Santiago explica que en ningún momento, en el proceso de la negociación, se les avisó que estando allí no podrían mantener o tener un cargo en el nuevo gobierno. Santiago indica que considera que es una buena política, pero no ve normal que no les avisasen de antemano: "Me parece un criterio de ética política acertada, pero se debe avisar antes a las personas que se haya mandado a negociar".

Santiago insiste en que es una decisión que les ha cogido muy de sorpresa y que éticamente es una decisión correcta siempre y cuando la ejecutiva les mande un trabajo, ellos acepten sin saber qué consecuencias tendrían y luego les expliquen en qué situación están.

Santiago, además, espera que no solo ellos tres tengan esta problemática, sino que todos los implicados en la negociación también se vean afectados. El malestar y el enfado de Fina Santiago es patente y solo espera que todos estén en el mismo nivel en estas últimas decisiones: "Espero que está política también la apliquen al resto de mesa negociadora".