Fina Santiago se ve obligada a matizar sus palabras hacia la labor de la Policía y la Fiscalía

Tras el malestar entre los sindicatos policiales por las declaraciones de Fina Santiago durante su comparecencia parlamentaria la consellera de Asuntos Sociales ha querido contextualizar algunas de las manifestaciones hechas para explicar la situación en los centros de menores.

Así, ha explicado que cuando dijo que la Fiscalía "no se implica en resolver estos casos" no se refiere a la globalidad de los casos de explotación sexual de menores sino a su participación en la última fase de las cuatro que establece el Protocolo de explotación sexual infantil de Baleares, la referida al seguimiento de los casos.

En esta fase participan todas las administraciones públicas que forman parte del protocolo, las entidades que trabajan en el territorio y, en algunos casos, la Policía, pero no la Fiscalía.

Así, la consellera ha reconocido en todo momento la tarea de cada uno de los trabajadores que forman parte de la Fiscalía y los Cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre todo, ha querido poner en valor el papel que está desarrollando la Policía en el desmantelamiento de los pisos y organizaciones de explotación sexual de menores en Mallorca.

No obstante, insiste que es necesario que la Secretaría de Estado de Seguridad dictamine que la búsqueda de jóvenes fugados de los centros de menores se considere de "alto riesgo" como se ha solicitado reiteradamente desde las diferentes instancias de Baleares.

En este sentido, ha matizado que cuando dijo que la Policía no considera que estas búsquedas sean prioritarias, se refiere "exclusivamente" a la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad mencionada, en la que se especifica que la acción policial sobre la búsqueda de menores de edad fugados o de retorno a los centros no es prioritaria.

En términos generales, ha dicho que lo que quiso explicar en la comparecencia es que "todos" deben "hacer piña" para que la lucha contra estos delitos tan graves sean una prioridad social. "Tenemos que trabajar todos juntos para dar una solución lo más rápido posible a una problemática social tan compleja", ha expresado.

Santiago ha pedido un plan estatal específico para luchar contra esta lacra. Esto pasa por pedir al Estado la modificación de la instrucción de la Secretaría de Estado sobre la desaparición de los menores de edad para que se considere de alto riesgo la desaparición de menores de los centros; que se aumente la dotación de fiscales y jueces de los menores y aumentar la dotación de los miembros y Cuerpos de Seguridad del Estado.

RESPUESTA A BARCELÓ

En respuesta al fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, que ha defendido la actuación de la Fiscalía ante los presuntos casos de explotación sexual a menores tutelados en Mallorca, Santiago ha reiterado que sus palabras de la comparecencia se malinterpretaron.

Santiago ha abundado en que sus manifestaciones se referían a que en la fase número cuatro, la relativa al seguimiento de los casos, la Fiscalía "no se implica".

Según Santiago, "de forma inadecuada" pretendía referirse a que Fiscalía no se implicaba en la cuarta fase de seguimiento porque en ella se realizan reuniones entre el Govern, el Consell, entidades que intervienen y se repasa caso por caso y "ellos aquí, la Fiscalía de Mallorca no se implica".

SOBRE POSIBLES DIMISIONES

Santiago ha recordado que el Govern no tiene competencias en la tutela de menores y que ella no tiene autoridad administrativa para solicitar expedientes, puesto que dependen del Consell. Además, ha defendido la labor realizada en la materia desde el Ejecutivo balear y, por lo tanto, "no tiene que dimitir nadie".