Fervor y emoción en el 'davallament' del Cristo de la Sangre, tras dos años de pandemia

Esta mañana se ha celebrado uno de los actos más seguidos y esperados de la Semana Santa en Mallorca, el 'davallament' del Sant Crist de la Sang. Ha habido menos afluencia que otros años pero cientos de fieles han acudido a la eucaristía para mostrar su devoción a la imagen más venerada de Mallorca.

Se espera que desde hoy y hasta el viernes miles de personas pasen por la iglesia de La Sang para rezarle.

La Iglesia de la Anunciación se ha abierto a las 8 de la mañana y tras la eucaristía y el Vía Crucis se ha colocado al Cristo ante el altar entre aplausos y gritos de 'Viva el Cristo".









Este año todavía no puede tocarse ni besarse. Pero los fieles podrán venerarlo hoy hasta las 20 horas y mañana jueves hasta su salida en la procesión. También el viernes la iglesia de La Anunciación estará abierta y se podrá visitar hasta la tarde.

Emoción y respeto

Un acto lleno de emoción que ha provocado que brotasen las lágrimas de muchos de los asistentes "es una celebración muy importante para los creyentes" y "aunque no he podido besar al santo, lo he hecho interiormente y me ha emocionado mucho", reconoce una de las fieles que ha asistido a la celebración.

Mucha emoción entre los que han ido a agradecer al Cristo. "He acompañado a mi mujer que sufre una enfermedad. Ella es muy devota y la fe le ha ayudado a superar este trance".

La mayoría de los asistentes son habituales pero también los hay que han acudido por primera vez, "me ha impactado el silencio, los aplausos y el respeto que se ha mostrado hacia la figura del Cristo".

Todo el mundo ha respetado las medidas sanitarias , tanto de distancia como el uso de la mascarilla y la prohibición de tocar o besar al santo.

