Fernández-Cid pide a Salud que se disculpe públicamente y que dejen de acosarle

El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Mateu Orfila de Mahón, Ramón Fernández Cid, pide a la gerencia del Área de Salud de Menorca disculpas públicas y que deje de acosarle laboralmente, como condiciones para continuar al frente del servicio.

Así lo ha manifestado este martes el galeno en una carta dirigida al gerente del Ib-Salud en la isla, Romà Julià. “No sufrir el actual acoso y desestabilización laboral y personal por parte de dichos cargos. Y que se emita por parte de gerencia una disculpa pública por la mala gestión de este asunto, siendo que al fin y al cabo es un fuego del que son responsables”, ha demandado.

7ª jornada de protestas ante el H.Mateu Orfila por el cese del jefe de la UVI.

La tomadura de pelo por parte de la gerencia, no ha hecho más que empeorar los ánimos

Siguen los contagios por Covid en #Menorca y la directora médica sigue incendiando el servicio#MosMovempic.twitter.com/sHIDUjLbfp

— Mos Movem en Marcha Let’s Go (@mosmovem) November 17, 2020

En la carta se compromete a alcanzar un acuerdo para reconducir el conflicto y “evitar distracciones” de la gestión de la actual crisis sanitaria causada por la covid-19.

“No he promovido ningún movimiento social en contra de la actual gerencia y dirección médica y no está en mi mano parar el descontento generado por la gestión actual, ni las protestas públicas que se han generado; me comprometo a no manifestar mi opinión respecto al cese (su cese) en los medios de comunicación, ni solicitar el cese del gerente y de la directora médica”, ha señalado

SIETE DÍAS CONSECUTIVOS DE PROTESTAS CONTRA EL CESE DE FERNÁNDEZ-CID

Precisamente este martes se ha convocado una nueva concentración, por lo que ya es el septimo día consecutivo de protestas a las puertas del hospital Mateu Orfila en apoyo al del jefe de la UCI al que quieren apartar de su cargo. Tras el apoyo mostrado por la mayoria de los profesionales Salud está negociando la readmisión de Fernandez Cid, pero con condiciones. Este lunes el gerente del Área de Salud de Menorca, Romà Julià, y el Doctor Ramon Fernandez Cid volverán a mantener una reunión.

Las concentraciones delante del hospital Mateu Orfila cada día mas numerosas.

Gritos pudiéndo la dimisión del gerente y de la directora médica @tamaracondel por anteponer sus ambiciones y guerras internas en detrimento de la calidad asistencial #MosMovem#menorcapic.twitter.com/3oG69Sc0fA

— Mos Movem en Marcha Let’s Go (@mosmovem) November 17, 2020

En el parlament la consellera de Salud, Patricia Gómez, se ha mostrado convencida de que Fernández Cid, aceptará las mejoras que propone la gerencia del Área de Salud de Menorca y continuará al frente del servicio. Confía en que se alcance un consenso.