La Federación de ciclismo ruega al Consell que arregle el tramo

Le costó la vida al ciclista Miquel Pol hace menos de un año, ya entonces la Federació de Ciclisme de les Illes Balears que preside Fernando Gilet pidió a la administración que actuara, en concreto el Consell de Mallorca, para poner protecciones en esa carretera, un tramo peligroso llamado de la Bella Dona en la carretera de Lluc. Una carretera muy transitada por los ciclistas que abundan en las carreteras de Mallorca.

Tras una nueva caída en este caso de una ciclista alemana, según parece por el fuerte viento en la zona en la jornada de ayer, el presidente de la Federación ha recordado ha recordado en Deportes Cope Mallorca que ya envió una carta al Consell para pedir que se pusieran protecciones en ese tramo de carretera que impidan la caída.

"Solicitamos al Consell para que los técnicos hagan una revisión y se pueda poner una protección, sabiendo que es una zona que como se ha vuelto a ver es susceptible que pueda volver a ocurrir un accidente, estamos a tiempo de evitar nuevas desgracias. Es fácil que haya accidentes en esa zona sobre todo aquellos ciclistas que no conozcan tanto ese tramo, que es fácil toparse con autocar o coche".

Sobre por qué no ha actuado el Consell Gilet afirma que "lo desconozco. Es una carretera estrecha, a veces hay animales también, reiteramos que son necesarias medidas. No tiene explicación lógica que no se haya actuado, espero que no sea desidia, quizá en ocasiones la atención está puesta en otros temas".

foto Crónica Balear