FAPA pide que se retome la presencialidad en segundo de ESO y segundo de bachillerato

La Federación de padres y madres de alumnos FAPA ha vuelto a poner encima de la mesa la peligrosidad de la semipresencialidad en los cursos de segundo de ESO y segundo de bachillerato. Cada colegio elige una manera distinta de hacer este tipo de enseñamiento y esto perjudica a los alumnos. De hecho, muchos de ellos sufren ansiedad por este cambio.

Desde FAPA recuerdan que, desde inicio de curso, avisaron a la conselleria de que la semipresencialidad tenia muchas debilidades y era un camino que puede terminar teniendo resultados negativos si no se ponía remedio, especialmente en el alumnado de segundo de eso, que son pequeños para poder trabajar de manera autónoma sin la revisión de profesores y padres y también de los de segundo de bachillerato, ya que se tienen que defender frente a la selectividad.

Las diferentes formas de hacer esa semipresencialidad, explica el presidente de FAPA, Albert Lobo, está creando un problema de equidad entre el alumnado de los diferentes centros.

Frente a este problema, desde Fapa han planteado a la Conselleria que priorice la recuperación de la presencialidad, especialmente en esos dos niveles, y que unifiquen los criterios de cómo se realiza en los diferentes centros, ya que las diferentes metodologías pueden afectar a los alumnos.

Na @CristinaContiOl explica que sobre la #semipresencialitat ens preocupa la desafecció, pèrdua de rutines, conflictes familiars, horaris fluctuants, la socialització restringida, les hores mortes quan han acabat les tasques i lo contrari: la sobrecàrrega. https://t.co/yF1hCcFPeP — FAPA Mallorca (@FAPAMallorca) October 18, 2020

Lobo asegura que no solo afecta en lo académico si no también a nivel personal. Los profesores atienden el doble de tiempo, los equipos directivos organizan, las familias se encargan de supervisar y los alumnos se han visto obligados a autorganizarse en un sistema que no estaba previsto para ellos. Esto ha llegado a provocar ansiedad entre algunos menores.