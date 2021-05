FAPA Mallorca reclama otra convocatoria adicional de ayudas de comedor

La federación de padres FAPA Mallorca ha reclamado una nueva convocatoria de ayudas de comedor para llegar a todas las familias que lo necesitan, después de que solo se hayan concedido 743.230 euros a 1.566 beneficiarios, de los 2 millones que estaban disponibles en la convocatoria que se resolvió el sábado pasado.

La entidad ha advertido en un comunicado de que el hecho de que no se hayan agotado los 2 millones de ayudas extraordinarias de comedor significa que "el dinero sigue sin llegar a las familias que lo necesitan", una situación que atribuye en parte a que los requisitos eran más restrictivos que en convocatorias anteriores.

Según el análisis de FAPA Mallorca, otro motivo de que no se hayan concedido todos los fondos disponibles es que se ha excluido a los alumnos de los institutos públicos alegando cuestiones técnicas y que la difusión de la convocatoria "no ha sido adecuada", ya que FAPA considera que "una carta por el GESTIB no es la manera indicada para llegar a muchas familias".

Dado que la Conselleria de Educación quiere utilizar el sobrante de más de 1,2 millones a las ayudas de comedor del curso que viene, FAPA Mallorca ha pedido "que se destinen ahora a las familias que lo necesitan, ya sea con una nueva convocatoria o para ayudarles con el comedor de verano".

Según FAPA, esta convocatoria extraordinaria ha sido fruto de la presión de las federaciones de familias, después de que la convocatoria de noviembre de 2020 solo beneficiara a 5.936 familias, y quedaran 2,7 millones de los 7 millones previstos sin conceder.