Se extiende en Mallorca la obligación de censar a los perros mediante pruebas de ADN

Cada vez son más los ayuntamientos que para luchar contra el incivismo de los dueños de mascotas optan por obligar a censar y practicar pruebas de ADN a los perros. Es el caso de Son Servera o Santa Margalida.

E consistorio de Santa Margalida ya ha comunicado a los propietarios la nueva obligación y a los 1.000 primeros les subvencionará el 50% del coste de las pruebas de ADN que cuestan 45 euros. En esta localidad viven unos 6.000 perros.

En caso de que la Policía Local compruebe que el perro no está registrado o que las muestras de los excrementos abandonadas en la calle son de alguno de los perros censados las sanciones pueden superar los 300 euros. Para ello, se intensificará la vigilancia por parte de los agentes. El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, afirma que la idea no es recaudar si no que se concienciencien de la necesidad de recoger las heces de sus perros.

SON SERVERA DA DE PLAZO 3 MESES

Por su parte, el Ayuntamiento de Son Servera ha comenzado hoy una campaña de información y concienciación a la ciudadanía que durará tres meses. Durante ese plazo organizará charlas informativas, repartirá folletos y formará al personal municipal. La decisión aprobada mediante una ordenanza es implantar el programa "ADN can", que pretende dar respuesta a los problemas de suciedad y de incivismo provocados por los excrementos de los perros en los espacios públicos del municipio.

El consistorio serverí explica que este censo canino mediante patrón de ADN permitirá identificar a los dueños de los perros a partir de los excrementos dejados en la calle, así como localizarlos en el caso de que se pierda, robe o abandone un animal.

Pasados los 3 meses, empezará a crear una base de datos con los perfiles genéticos de los perros del municipio.

Todos los propietarios tendrán que llevar a sus animales al veterinario, quien, mediante saliva o sangre del animal, irá registrando los datos genéticos que permitirán crear este censo.

Una vez registrado, se entregará una chapa identificativa que indicará que el perro ya está censado. En el caso de no estar identificado, el Ayuntamiento fijará un plazo de tres días para hacerlo, antes de sancionar el propietario.

Esta medida pretende poder identificar a los propietarios de los animales en caso de abandono o de pérdida, así como, especialmente, a quienes no recojan las defecaciones en espacios públicos, para poner así fin a esta problemática.

El incumplimiento de esta ordenanza podrá suponer sanciones de hasta 150 euros.

La normativa también establece la obligatoriedad de llevar agua cada vez que se salga con el animal, para echarla sobre la orina o los restos de excrementos que puedan ensuciar la vía pública.