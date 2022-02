Un experto analiza los dos terremotos superficiales y de magnitud baja producidos en Mallorca

Seguimos pendientes de la información del Instituto Geográfico Nacional por los fuertes temblores sucedidos ayer martes por la tarde en diversos puntos des Raiguer de Mallorca. El instituto ha notificado esta mañana que se produjeron dos terremotos de escala 2,2 en Deià y 2,5 en Bunyola. Los hechos ocurrieron a las siete menos cuarto de la tarde y a las nueve y media de la noche. El 112 recibió un total de 124 llamadas, casi la mitad de ellas, de vecinos de Marratxí.

Carlos González, jefe del área de la red sísmica nacional, ha confirmado que se trata de dos terremotos muy superficiales y de magnitud baja, por este motivo, en un principio este hecho se relacionó con una explosión similar a una cantera. El Instituto Nacional sigue invetigando las posibles causas de los temblores.

Pero, ¿es posible que este suceso se repita durante los próximos días? El experto asegura que Mallorca no es una zona habitual de sismicidad, no pueden confirmar que vayan a ocurrir más terremotos. ''Son terremotos pequeños y puede que pasen varios días y no pase nada'', explica.

Los temblores no causaron heridos ni daños materiales importantes pero sí creo alarma entre los residentes de Marratxí, Santa María o Santa Eugenia que describieron el suceso como una explosión a la que le siguió un temblor.

¿Qué está pasando en Mallorca en la zona de Marratxi?

Cristales rotos, olor extraño, dos veces como un terremoto, nadie confirma (ni desmiente) sismicidad Ni explosiones. — Cecilia HB ?? (@HbCecilia) February 22, 2022