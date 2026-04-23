El éxito del único banco 100% familiar de España: Banca March dispara su negocio en Baleares antes de su centenario

Banca March llega a las puertas de su centenario en 2026 con una salud de hierro en su tierra natal. La entidad, que se mantiene como el único banco de propiedad íntegramente familiar en España desde su origen, ha presentado unos resultados de 2025 que consolidan a Baleares como su principal motor de crecimiento. Con un incremento del 9% en su volumen de negocio en el archipiélago, la entidad ya gestiona 12.964 millones de euros solo en las Islas, lo que representa casi una cuarta parte de toda la actividad global del banco.

El consejero delegado de la entidad, José Luis Acea, ha destacado que este avance se debe a una estrategia de "especialización" que ha calado hondo entre los clientes baleares. "Seguimos avanzando en un modelo de negocio especializado también en Baleares, donde destacó el crecimiento en el número de clientes en banca privada, un 17%", ha explicado Acea durante la presentación de resultados en Palma.

Estamos haciendo una importante inversión para hacer frente a los retos de la ciberseguridad" José Luis Acea Consejero delegado de Banca March

Baja morosidad y apuesta por la tecnología

Uno de los datos más sorprendentes del informe anual es la solvencia del mercado balear. Mientras el sector financiero mira con lupa los riesgos de impago, Banca March ha logrado situar su tasa de mora en las Islas en un ínfimo 0,45% al cierre de 2025, una cifra "muy inferior a la media del sector".

Este rendimiento positivo no solo se refleja en el ahorro; la inversión crediticia en el archipiélago también ha crecido un 10,2%, alcanzando los 3.018 millones de euros. Según Acea, la clave para afrontar los retos del futuro —incluyendo la transformación digital y las amenazas externas— reside en la inversión tecnológica:

"Todo ello demuestra el éxito de la estrategia de especialización y la consolidación de un modelo de asesoramiento comprometido con la importante inversión tecnológica que estamos haciendo para hacer frente a los retos de la ciberseguridad".

Prudencia ante la incertidumbre internacional

A pesar de los excelentes resultados, con un beneficio consolidado de 254 millones de euros (un 6,2% más que en 2024), la entidad mantiene una visión "prudente" y "constructiva" ante el panorama geopolítico actual.

La situación actual no tiene nada que ver con la crisis financiera de 2008" José Luis Acea

Preguntado por las tensiones derivadas del conflicto entre Irán e Israel, Acea ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ahorradores, asegurando que, aunque se perciben señales de moderación en la economía, la situación actual no tiene "nada que ver" con la crisis financiera de 2008. "Lo importante es no ponerse nerviosos", ha concluido, subrayando que los mercados se han comportado "relativamente bien" pese a la coyuntura.