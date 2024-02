Éxito de la tractorada en Mallorca, más de 250 tractores colapsan Palma en defensa del campo

Éxito total de la tractorada en Mallorca más de 250 tractores han llegado a Palma para protestar por la crisis del sector primario. Procedentes de varios puntos de Mallorca, los tractores se han concentrado en la avenida México desde donde empezarán la marcha que les llevará por Avenidas, Paseo Mallorca hasta el Borne.

Si puedes evita circular con el coche por el centro porque se va a colapsar. También se van a desviar líneas de bus.





Tomeu Bonafé y su hermano son la cuarta generación de su familia que se dedica al campo en el municipio de Calvià y asegura en COPE " este trabajo en el campo va cambiando para mal. Lo que nos enseñaron nuestros abuelosya no sirve". Tomeu lamenta "parece que Europa quiere quitarnos del medio".





Nuestro compañero Juan Carlos Taura se ha subido a su tractor para conocer cómo es su día a día. Tomeu explica que se levanta cada día a las 7 de la mañana y no hay día libres ni vacaciones. Lamenta que cada día haya compañeros que tiren la toalla sobre todo de la ganadería. "las explotaciones se van reduciendo por tema de rentabilidad".

La burocracia nos ahoga. Pide que se agilicen los trámites y se paguen con celeridad las ayudas.

Los ciudadanos apoyan a los agricultores aplaudiendo a su paso por las calles de la ciudad.

No son los únicos, también integrantes del sector pesquero se unen hoy a la protesta y es que recuerdan que el pescado que procede de países no comunitarios debería cumplir las mismas exigencias que Europa impone al pescado procedente de la flota balear y no descartan que en próximas fechas, se convoquen movilizaciones del sector pesquero de Baleares.