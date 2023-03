Evacuados en helicóptero dos menores y dos adultos aislados por la borrasca en Cala Tuent y Sa Calobra

Los servicios de emergencias han evacuado este jueves en helicóptero a dos menores y dos adultos que se habían quedado aislados a causa de la borrasca Juliette en la zona de Cala Tuent y Sa Calobra. Todos ellos han sido trasladados al Hospital de Inca.

Según ha informado Emergencias 112 Baleares, el resto, 20 personas, han querido quedarse y saldrán este viernes por sus propios medios. Con todo, se les ha proporcionado medicinas y alimentos.

Emergencias ha recordado también las alertas que están activadas por el momento en las Islas de acuerdo a su índice de gravedad (IG).

ALERTES ACTIVADES:

??IG2 per neu a la Serra de Tramuntana i per costaners a la resta de Mallorca.



??IG1 per neu i pluja a Mallorca; per vent a Mallorca i Menorca; i per costaners a Menorca.



??IG0 per baixes temperatures a Mallorca i per costaners a Eivissa i Formentera.