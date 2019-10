Eto'o: "¿Inter o Barça? mi mejor etapa fue la del Real Club Deportivo Mallorca"

Barcelona e Inter se enfrentan esta noche en la segunda jornada de Liga de Campeones. El testimonio del actual embajador de la Liga y ex jugador del RCD Mallorca Samuel Eto'o era más que interesante, lo que quizá no esperan sus entrevistadores de La Gazzetta dello Sport es que preguntado por qué equipo le marcó más, Barcelona o Inter, el camerunés les hablara de otro equipo: el Real Club Deportivo Mallorca.

"¿Inter o Barça? No, la mejor fue la de Mallorca. Pero el momento crucial fue 50% Inter y 50% Barça".Y es que Eto'o no deja citar al Mallorca cada vez que le hablan de su trayectoria futbolística, recién terminada, pues en la isla empezó todo, fue el club que apostó por él y que le permitió dar el salto a un grande como el Barcelona cuando en el Real Madrid no le habian dado la oportunidad. Eso sí, no ha cumplido su deseo de retirarse en el RCD Mallorca.

Para abundar en sus recuerdos entre los dos contendientes hoy en la Champions, Eto'o comentaba que "el Barça fue el escaparate que me permitió hacer que millones de niños africanos soñaran que todo es posible en la vida. El Inter lo confirmó, fue el siguiente punto: dos tripletes seguidos con dos equipos diferentes"

Además, se mostró satisfecho de haber probado el Calcio a pesar de quienes se lo desaconsejaban: "No tienes que ir a Italia, allí las personas de color tienen problemas. Hice bien en no escucharles" comentaba.

Precisamente Eto'o marcó un antes y un después en la liga española antes de su fichaje por el Inter y fue jugando con el Barcelona, cuando decidió parar un partido harto de escuchar insultos racistas. El jugador dijo que no jugaba más, finalmente fue convencido por compañeros y rivales para regresar al partido.