Estreno español en Palma de ‘Waiting for the barbarians’ en el festival de cine Italo-Español

El objetivo de esta cita con el cine es ser un punto de encuentro para creadores, productores y distribuidores de ambos países, el fomento de los proyectos de los jóvenes creadores y potenciar el desarrollo de la coproducción italo-española.

Inaugura el festival la actriz Rossy de Palma, que presentará la película ‘Mi hermano persigue dinosaurios’, una producción italiana dirigida por Stefano Cipani en la que comparte reparto con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese. La estrecha relación de Rossy de Palma con el cine italiano se remonta a la década de los 90 y en los últimos años es más fuerte que nunca gracias a obras como ‘La ópera de los tres peniques’, de Bertold Brecht, que interpretó en el Piccolo Teatro de Milán en 2016, o ‘Resilienza d’amore’, que estrenó en 2015 en el mismo escenario italiano y que en agosto, unos meses más tarde de lo programado debido a la pandemia, pudo presentar en el Teatre Principal de Palma. En enero de este año participó, junto al actor Sergio Rubini, en el homenaje a Fellini que programó el Teatre Akàdemia de Barcelona para conmemorar los 100 años del nacimiento del director italiano. La presencia de Rossy de Palma en el festival de cine italo-español es una muestra más de la estrecha relación que une a la actriz con Italia.

El mismo día, el lunes 12 de octubre, el actor italiano Marco Bocci presentará su primera película como director, ‘Tor Bella Monaca non piove mai’, traducida al castellano como ‘Una familia italiana’. La proyección también cuenta con la presencia de su productor, Carlo D’Ursi.

Bocci es uno de los actores más conocidos de Italia, famoso en todo el país por su personaje del policía Domenico Calcaterra en la serie ‘Squadra antimafia’ o su participación en la serie ‘Los borgia’.

El miércoles 14 se estrena en España la película ‘Waiting for the barbarians’, dirigida por el colombiano Ciro Guerra. El estreno, que tendrá lugar en CaixaForum –al igual que el resto de las proyecciones-, contará con su productor, el italiano Andrea Iervolino, que trabaja a medio camino entre Italia y Hollywood. El también CEO de Iervolino Entertainment está detrás de películas como ‘Artic dogs’ o ‘The Poison rose’, protagonizada por John Travolta y Morgan Freeman.

La previsión inicial del festival era que los actores protagonistas de ‘Waiting for the barbarians’ Mark Rylance y Johnny Depp acudiesen a la presentación oficial en Palma. Sin embargo, tal y como explica la productora Iervolino Entertainment en un comunicado publicado este pasado lunes, “las restricciones de movilidad debido a la pandemia obligarían a guardar una cuarentena que no es compatible con las obligaciones profesionales de Depp”.

Las entradas para el festival son gratuitas y estarán disponibles a partir del jueves en el portal www.mutick.com. El aforo es limitado debido a las restricciones de la Covid-19.