"Estas elecciones han sido un fallo estratégico y el gobierno en funciones ha quedado en evidencia"

Jornada de resaca electoral. Analizamos de la mano de Gonzalo Adán director del IBES y sociométrica lo que ha ocurrido en estos comicios. ¿Por qué Baleares registró la peor participacion en las elecciones con un 58%, 7 puntos por debajo de los comicios de abril? El panorama resultante,¿nos aboca a unas terceras elecciones o serán posibles los acuerdos?

Los expertos aseguran que esto no sorprende: “la baja participación es un problema cronificado en las islas”, asegura el director del IBES, Gonzalo Adán. Explica que esto se debe a que los ciudadanos de las islas no están tan implicados en la política nacional porque la sienten “lejana”, dice. Además, Adán explica que los municipios de las islas tienen más población que en el resto de España por lo que no hay tanta cohesión e implicación a la hora.

Durante estos meses muchas empresas han estado publicando encuestas y, de hecho, los del Instituto Balear de Estudios Sociales han sido los más precisos de toda España. Es por este motivo por el que Adán no entiende que Tezanos se haya alejado tanto de los resultados con la cantidad de recursos económicos que dispone. El director denuncia la manipulación del CIS para sacar rédito político y exige la dimisión o expulsión de Tezanos.

Y respecto a estos resultados que se han obtenido, Adán no descarta unas terceras elecciones. Asegura que, por el reparto de escaños, el bloqueo político continúa igual. Explica que debería haber un cambio en las posiciones de los partidos para evitar una repetición de los comicios. “Superar la rivalidad y llegar a un acuerdo de mínimos”. Es lo que deberían hacer, según el director del IBES. Este se debería basar en cuatro puntos: derechos sociales; progreso económico; lucha contra la crisis y problema del separatismo.

Adán asegura que estas elecciones han sido un fallo estratégico y que el gobierno en funciones ha quedado en evidencia. Advierte al Partido Socialista que no volvería a ganar unas nuevas elecciones y que España les está castigando.