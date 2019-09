A la espera de la gota fría que nos puede dejar 50 litros en una hora en Baleares

Estamos muy pendientes del tiempo. Hoy y mañana estaremos en alerta naranja por lluvias fuertes, tormentas y viento.

En Menorca el aviso se ha activado a las 8 y en Mallorca e Ibiza a partir de las 12 del mediodía. http://infotweet.aemet.es/tu64.html?1568073783

La AEMET en Baleares advierte que durante las próximas 24-48 horas esperamos precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes con tormenta y quizás granizo. Están previstas olas de 3 metros y no se descarta tampoco que puedan formarse tornados. Las rachas de viento podrían superar los 80 km/h . De hecho a las 7 de la mañana el puerto exterior de Ciutadella (Menorca) ha sido cerrado parcialmente debido a los fuertes vientos.

Emergencias infoma de que quedan prohibidas las actividades de riesgo en espacios naturales, especialmente en la Sierra de Tramuntana y en la isla de Ibiza.

Se pide mucha precaución en los desplazamientos y se aconseja consultar tanto la previsión metereológica como la situación de las carreteras antes de coger el coche. En caso de lluvia se recomienda encender las luces cortas, mantener la distancia de seguridad, reducir la velocidad, evitar frenar bruscamanete, no cruzar zonas inundadas y llevar el movil con suficiente carga por si hay que llamar a emergencias.

⚠️⛈️Mallorca es troba en alerta taronja per #pluja i #tempestes i en alerta groga per #vent.



����Si heu de conduir aquí us deixem uns consells.



➡️Consulteu la previsió meteorològica abans d’agafar el vehicle.



����‍♀️����‍♂️Bon dia tothom! pic.twitter.com/TliRD9FFEo