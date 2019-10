Especialistas advierten de exceso de medicación a pacientes mayores con dolor

Las personas de edad avanzada con dolor crónico músculo-esquelético son sometidos "a una excesiva medicación" que tiene como fin plantar cara a las dolencias, ha advertido el director de Aliviam Clínica del Dolor en Mallorca, Marcello Meli.

Con motivo de la celebración este jueves del Día Mundial del Dolor, la entidad ha señalado que el envejecimiento de la población ha llevado a un incremento de este tipo de dolencias por los inevitables cambios músculo-esqueléticos asociados al paso del tiempo.

Según Meli, médico especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor, en España, hasta el año 2000 había "pavor a la morfina" pero con el interés de la industria en el dolor crónico, ha ocurrido exactamente lo contrario y "han salido mórficos al mercado en las presentaciones más dispares y se ha incentivado su uso en Atención Primaria".

"Desafortunadamente, la morfina y sus derivados, cuando se usan para tratar el dolor crónico benigno, pierden eficacia con el tiempo y pueden dar lugar a un efecto paradoxo, donde a más dosis más dolor”, comenta el especialista.

Meli es partidario de abordar el dolor músculo-esquelético desde una perspectiva multidisciplinar que trata de evitar el consumo masivo de fármacos apostando por otras técnicas, como las infiltraciones, aplicadas únicamente “allá donde es necesario, sin una absorción sistémica importante”.

MÁS DE LA MITAD DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS, POLIMEDICADOS

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado recientemente un estudio que confirma que el consumo de medicamentos en España respecto a Europa “es realmente elevado”. Según el Observatorio del Medicamento, España ocupa el quinto lugar en automedicación a nivel mundial, por detrás de países como Estados Unidos, Alemania, Italia y Reino Unido.

Más de la mitad de las personas mayores de 65 años están polimedicadas: toman cinco o más medicamentos.

María Alejandra, paciente cuenta como ha mejorado con menos medicación: “Padezco escoliosis desde hace años. Tenía tal dolor que no podía hacer nada… Era dependiente al cien por cien. Los parches de morfina que me prescribieron me quitaban el dolor pero me convirtieron en un ente agotado y sin ganas de nada. Gracias al estudio detallado de mi dolor y a un trato personalizado, he vuelto a ser una persona normal. Los medicamentos han desaparecido de mi vida”.