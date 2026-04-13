Escolarización 0-3 años en Baleares: fechas clave y cómo solicitar una de las 1.200 nuevas plazas gratuitas

El proceso de escolarización para el primer ciclo de educación infantil da su pistoletazo de salida. Desde este lunes, 13 de abril, las familias de Baleares pueden solicitar plaza para sus hijos de 0 a 3 años de cara al próximo curso escolar 2026/2027. Este periodo es fundamental para acceder a la red de centros públicos y concertados, que este año llega con un refuerzo histórico en la gestión directa por parte del Govern.

Calendario y cómo presentar la solicitud

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 21 de abril. Para facilitar el trámite a las familias, el proceso se puede realizar de forma íntegramente telemática a través de la página web oficial del servicio de escolarización de la CAIB.

Es importante recordar que la rapidez no otorga prioridad, pero sí es vital cumplir con las fechas establecidas para entrar en los baremos de puntuación.

Para el curso 2026/2027, la Conselleria de Educación y Universidades ha anunciado un incremento significativo de la oferta. Se prevé la autorización de unas 1.200 nuevas plazas respecto al año anterior, que se dividen en:

500 plazas en centros públicos.

700 plazas en centros concertados.

Con esta ampliación, Baleares pondrá a disposición de las familias un total de 15.300 plazas, todas ellas incluidas en el marco de la gratuidad de todo el primer ciclo de educación infantil.

Revolución en la gestión directa del Govern

Uno de los pilares de este curso es la consolidación de la red propia. Desde septiembre de 2023, la gestión directa del Govern ha pasado de apenas 4 centros a 29 centros actuales. De cara al próximo curso, se sumarán ocho nuevos centros vinculados a colegios de educación infantil y primaria (CEIP) y escoletes:

Mallorca: CEIP Joan Mas (Pollença), CEIP Jaume I, Génova y la Soledat (Palma), y las escoletes Son Dameto y Son Gibert (Palma).

Eivissa: CEIP Blanca Dona y la escoleta Can Cantó.

Admisión de niños no nacidos

Como novedad técnica en el proceso, la normativa permite la admisión de niños no nacidos. Esta medida se aplica con criterios adaptados a los permisos de maternidad y paternidad vigentes, asegurando una organización flexible de las aulas y una gestión eficiente de las listas de espera y las posibles renuncias.