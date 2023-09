Endesa estrena baterías para que los hogares con autoconsumo solar ahorren con sus excedentes

Endesa ha estrenado baterías virtuales para que los hogares con autoconsumo solar puedan guardar los excedentes que se han generado, y que no se han consumido, en forma de dinero, que se traslada como descuento en las siguientes facturas

Se ofrecen múltiples opciones para que los clientes puedan sacar el máximo provecho de sus placas solares y de la energía que les sobra, ya sea abocándola a la red, con baterías físicas y ahora, también, con baterías virtuales.

Se trata de una solución pensada para aquellos hogares que han instalado paneles fotovoltaicos para autoconsumo y que quieren aprovechar toda la energía que generan, incluso la que no ha necesitado y no han usado. Es un servicio gratuito que no tiene ningún tipo de coste de alta ni de mantenimiento. Con esta modalidad, se paga un precio único como tarifa para toda la energía que se consuma de la red, independientemente del tramo horario, con el objetivo de llevar al máximo la compensación de excedentes.

Lo que hace este sistema es facilitar que el cliente administre mejor los kWh vertidos a la red por su instalación y pueda aprovechar el 100% de los excedentes de energía que generan los paneles solares.