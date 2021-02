Empresarios de la restauración llevan a los tribunales al Govern balear por el cierre de sus negocios

Los bares, cafeterías y restaurantes de Mallorca llevan cerrados desde el pasado 13 de enero y hasta el próximo 13 de febrero no se revisarán las restricciones aprobadas por el ejecutivo presidido por Francina Armengol.

Con motivo de este cierre se han producido manifestaciones y protestas en las calles y ahora una cuarentena de empresarios del sector de la restauración han denunciado al ejecutivo balear ante el Tribunal Superior de Justicia de Balearespara reclamar las pérdidas ocasionadas por un cierre de bares y restaurantes que consideran injustificado y desproporcionado.

Los dueños de 40 establecimientos, a título particular, han presentado una demanda contencioso-administrativa a la que se han sumado la Asociación de Restauradores de Mallorca (Arema) y Pimem Restauración.

La presidenta de Pimem Restauración, Eugenia Cusí, ha subrayado que las medidas anticovid del Govern han generado a su sector "perjuicios económicos irreparables".

Cusí ha explicado que el objetivo de la demanda es "someter a control judicial" las decisiones administrativas que han supuesto el cierre de bares y restaurantes con el fin de que, si se demuestran injustificadas, se puedan exigir compensaciones por el daño causado.

Estas reparaciones económicas, ha resaltado, podrían reclamarlas tanto los demandantes como cualquier empresario de la restauración afectado, muchos de los cuales, ha argumentado Cusí, no se han sumado a la demanda por falta de recursos y por miedo a "represalias" de la administración.

"No sabemos en base a qué criterios sanitarios se están tomando las decisiones", porque "la incidencia de casos en la restauración es mínima", ha afirmado la dirigente de Pimem Restauración.

Ha asegurado que el Ministerio de Sanidad cifra en el 1,9 % los contagios en el ámbito de la restauración en el conjunto de España y en menos del 1 % en Baleares.

Eugenia Cusí ha criticado al Govern por la falta de justificación de sus medidas en la mesa de diálogo social en la que participa Pimem. "Los mecanismos actuales de diálogo social son absolutamente insuficientes", ha incidido.

A su juicio, asisten a las reuniones donde el ejecutivo anuncia sus iniciativas contra la crisis de la covid "como convidados de piedra". "Solo se espera que apoyemos ciegamente unas medidas que no acabamos de entender", ha subrayado.

"Seguramente no habría ningún empresario emprendiendo acciones judiciales si nuestra clase política estuviera a la altura", ha abundado Cusí.

No obstante, ha defendido que Pimem debe seguir participando en todos los foros de diálogo que convoque el Govern para proteger los intereses de los empresarios a los que representa.

Hoy, día 20, miles de pequeños/medianos empresarios de la restauración y autónomos mallorquines tienen que pagar el impuesto de retención de alquiler de locales que NO HAN USADO



Cientos de miles de euros que no hemos podido generar.



Y no, no es justo. pic.twitter.com/YQJzklkhxq