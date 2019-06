Niega que matara a su marido y se lo diera a comer a sus perros y afirma que uno de los canes lo atacó

El jucio contra la mujer rusa que presuntamente asesinó a su marido en Cala Millor en 2016 ha empezado. El Tribunal del Jurado de la Audienia Provincial estará dos semanas -según el propio fiscal- para cerrar un caso bastante complejo. Habrá muchas pruebas científicas y de ADN tanto de los perros como de restos encontrados por la casa, algo que va a realentizar el jucio considerablemente, además de bastantes testigos sobre todo por parte de la defensa.

La acusada de asesinar a su marido y dárselo de comer a sus perros, ha estado nerviosa en todo momento. Tras salir a declarar, el fiscal le ha hecho su procedente interrogatorio y ella se ha mostrado en todo momento con un discurso incertidumbre. La acusada quería una traductora que ella había traído a la Audiencia Provincial, pero el juez no le ha permitido intervenir ya que no tenía la notificación necesaria para ello. La propia Audiencia le ha proporcionado una traductora que no ha ayudado como se esperaba. No ha sido ni una traducción fluida, ni la conversación con el fiscal ha sido la más aclaradora para las partes.

La mujer rusa ha explicado lo que ocurrió el pasado 1 de abril de 2016, cuando presuntamente uno de sus perro se lanzó a su marido y le mordió el brazo. Se investiga que, la acusada, tras el ataque, cortó en trozos a su marido y la piel de los brazos para dárselo de comer a sus perros. Ella, sin embargo, indica que no reaccionó cuando vio al perro atacando a su marido. Se quedó paralizada e inmovil.

Por todo ello, la Fiscalía pide una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato; mientras que el Ministerio Fiscal requiere, además, una inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.