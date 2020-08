Empieza el "CineCiutat a la fresca" en s'Escorxador

CineCiutat dio comienzo, ayer jueves 6, la velada cinematográfica al aire libre que tendrá lugar durante todo el mes de agosto con el fin de poder compartir "cine con el barrio".

Cada jueves se podrá disfrutar en la plaza del Escorxador de una programación con películas que reflejan los valores y las líneas programáticas de CineCiutat. La celebración empezó con la proyección de "Invisibles" y las próximas semanas se van a emitir "Encuentros en la 3ª fase" que será el jueves 13, la siguiente semana, el día 20, "Call me by your name" y cerrará con "Coco" en el marco de esta iniciativa de CineCiutat y Gira-sol per a la Salut Mental. Todas las películas serán en versión original y subtituladas.

Las entradas de las proyecciones son gratuitas hasta completar el aforo y se pueden recoger en la taquilla de CineCiutat o en https://cineciutat.org/es.