Emotivo homenaje de sus compañeros a Biel Barceló, tras 42 años de sonrisas y alegría en el hospital

Biel Barceló ha sido celador durante 42 años en el hospital de referencia de Baleares.

Ha dicho adiós a su trabajo en Son Espases y lo ha hecho recibiendo un sentido homenaje por parte de sus compañeros con motivo de su jubilación.

Biel termina su vida laboral de la mejor manera con el reconocimiento de los que cada día han compartido con él horas de trabajo, de nervios y estrés y del que destacan su humor, su sonrisa, su gran trabajo y, sobretodo, lo buena persona que es.

No faltó nadie en su despedida ayer en esos pasillos por los que tanto ha llevado a los pacientes. como todos coinciden con "su amabilidad y alegría".

Després de 42 anys xiulant per aquests passadissos ha arribat el moment de dir adéu a l'estrès, als nervis i a les caminades de quilòmetres. Gràcies per tants "viatges", gràcies per cada somriure i cada bon dia. Gràcies pel teu bon humor. Sort i encerts, Biel! T'enyorarem. ���� pic.twitter.com/1qMmHI02H3