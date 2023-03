Efectivos de la Guardia Civil inspeccionan una finca en Magaluf por la desaparición de Malén Ortiz

Volvemos a hablar de Malén Ortiz, la joven que desapareció sin dejar rastro en la zona de Son Ferrer tras salir del instituto. Hoy ,especialistas de la Guardia Civil, trabajan en una finca cerca de donde desapareió, con perros y excavadoras, en la búsqueda de pruebas sobre la desaparición de la chica que tenía entonces 15 años.

Todo ocurrió el 2 de diciembre de 2013. Malén salió de casa por la mañana, cogió el autobús y fue al instituto. Iba a comer a casa de su novio. Intentó contactar con su padre para decírselo y éste no pudo cogerlo, por lo que le dijo a la conserje que se lo comunicara. Se subió a su patinete, pero no volvió a haber noticias de su paradero. Su novio no llegó a encontrarse con ella.

En la ruta que trazó Malén en patinete había tres cámaras de seguridad que tomaron distintas imágenes; la primera capta a la joven a las 15:51 horas de aquel día y corresponde a un vivero de Sa Porrassa; la segunda se efectúa más adelante y corresponde a una gasolinera, aunque esta se toma con escasa resolución; en la tercera, que es la siguiente en el trayecto, ya no aparece la menor. En solo 500 metros desapareció. En un primer momento se barajó una desaparición voluntaria, pero se descartó.

La Guardia Civil siempre ha indicado que desde entonces "en ningún momento ha cesado la investigación", pero ha rehusado ofrecer más información sobre esta investigación que continúa abierta y las nuevas pesquisas.

Desde esta mañana, agentes del instituto armado rastrean en una finca vallada en las inmediaciones de la zona donde desapareció la adolescente auxiliados con perros especializados y con una excavadora con la que mueven escombros acumulados en el lugar.