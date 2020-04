Cort se muestra dispuesto a valorar la ampliación de las terrazas durante el desconfinamiento

El ayuntamiento de Palma no descarta permitir de forma temporal que las terrazas de la ciudad puedan ampliar su espacio mientras cumplen con las restricciones del proceso de desescalada. El concejal de Participación Ciudadana, Alberto Jarabo, asegura que entiende que los restauradores tengan dudas de si abrir o no en estos momentos, ya que la ocupación que pueden tener en las terrazas es muy baja y a muchos no les saldrá a cuenta. Habrá que ver qué pasa con los Expedientes de Regulación de Empleo, asegura.

El concejal recuerda los riesgos que suponen las aglomeraciones y destaca que "la salud está por encima de todo y hay que mantener la distancia de seguridad". Además, ha añadido que las terrazas serán uno de los lugares clave en esta vuelta a la normalidad y asegura que están buscando fórmulas para preservar el espacio que se había ganado hasta ahora, refiriéndose a la ordenanza de las terrazas que, según él, ha permitido tener más visibilidad, espacio para caminar y quitar obstáculos, y complementarlo con medidas que eviten que mucha gente que trabaja en el sector de la hostelería se tenga que ir al paro.

No quiere volver marcha atrás en las restricciones que se han aplicado en las terrazas, para que los ciudadanos puedan pasear por la ciudad sin molestías, aunque parece dispuesto a tomar algunas medidas, como que ocupen las plazas de aparcamiento de vehículos que tienen en frente, durante los meses de desescalada. Han propuesto que los propietarios de bares y restaurantes usen los aparcamientos de los coches, en vez de las aceras, para poner más mesas al aire libre. "Por la noche los coches volverían a sus aparcamientos, pero por el día este espacio sería para las terrazas", ha explicado.

"La idea es que no se pierdan clientes, no que haya más espacio dedicado a las terrazas", ha explicado Jarabo. Actualmente el ayuntamiento está a la espera de que se publiquen los detalles de las restricciones para tomar la decisión más adecuada y, de momento, no descarta ninguna opción.