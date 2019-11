El drama social de personas mayores que cuidan a sus hijos con problemas mentales

Hablamos de una realidad invisible cuyo drama solo vive la gente que lo sufre, su familia, entorno y los profesionales.

El padrino de Neus tiene 50 años y sufre esquizofrenía. El hombre está incapacitado judicialmente y tiene un 73% de discapacidad. Hasta hace poco, ha sido cuidado por sus padres, que han estado encima de una persona que no ha podido trabajar, ni tener una familia y tampoco amigos.

Ahora, los abuelos de Neus se han hecho mayores y no pueden seguir asumiendo la gran responsabilidad de cuidar a su hijo. Explica Neus que ''los esquizofrénicos tienen tendencia a obsesionarse con determinadas cosas. Mi padrino fumaba mucho tabaco y bebia mucho café''. Además, su abuela tenía que acudir a los bares de su zona para decir que si su hijo acudía le pusieran el café descafeinado. ''Llega un momento que siendo tan mayor no te puedes encargar de un peso tan grande y en determinadas ocasiones ya no les hacía caso'', apunta.

A día de hoy, los abuelos de Neus cobran una pensión muy baja que se suma a la ayuda que recibe su padrino por sufrir esta invalidez.

Cuenta Neus que con la suma de ese dinero tienen que comer y pagar una residencia privada que cuesta 2.000 euros al mes porque no hay plazas en los centros públicos. Es decir, ahora sus abuelos pagan con los ahorros de toda la vida. ''No hay muchos hospitales que se encarguen de la esquizofrenia. Es una vergüenza. La lista de espera es de 2-3 años, hasta que no se muera la gente que está allí, no hay sitio'', lamenta.

EL DAÑO PSICOLOGICO QUE PRODUCE VIVIR ASÍ

Este gran esfuerzo económico, se suma al daño psicológico. Así lo explica el psiquiatra Miguel Lázaro, que exige a la Administración que de soluciones y estrategias psicosociales para este tipo de casos que crean en las familias un estrés para toda la vida, sobre todo cuando los padres o tutores se hacen mayores y se sumergen en una enorme tristeza pensando quién los cuidará cuando ellos fallezcan. Asegura Lázado que son dramas familiares. ''Los padres se gastan todo lo que tienen para ayudar a los hijos cuando debería haber recursos que no hay y deben ser prioritarios en la sociedad''.

LA CONSELLERIA DE ASUNTOS SOCIALES RECONOCE QUE LA ATENCIÓN ES INSUFICIENTE

Por su parte, la Consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha recordado que Baleares cuenta con 80 plazas en viviendas tuteladas y supervisadas, 250 plazas en centros ocupacionales y 2 servicios de acompañamiento de personas con problemas de salud mental.

Aún así, Santiago reconoce que los servicios que ofrecen no son suficientes. ''El concepto de lista de espera en término de dependencia hay que retirarlo. Las personas que están pendientes de algún servicio cobran una ayuda económica, por tanto están dentro de la atención a la dependencia''.