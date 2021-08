Dos personas mueren en la carretera este martes en Baleares

Este martes han muerto dos personas en accidentes en las carreteras de Baleares. Un joven de 21 años ha fallecido tras sufrir un accidente en Formentera, en la carretera de la Mola, en el que ha habido implicados dos coches. Cuatro personas han resultado heridas y están ingresadas en Ibiza.

Por otra parte, un motorista de 35 años ha fallecido en Llucmajor, Mallorca, tras ser atropellado por otro vehículo. Ha muerto a consecuencia de las lesiones, según ha informado el 061.

Durante la mañana, también se ha producido un accidente en la carretera de Inca, dirección Palma cuando una furgoneta ha volcado. Hasta el lugar se han tenido que desplazar los bomberos, que se han encargado de atender el suceso. Así ha quedado el vehículo tras el accidente.





Este accidente ha provocado retenciones de 3 kilómetros.

Los accidentes en carretera a causa de las distracciones y otros motivos son cada vez más comunes y muchos se podrían evitar. No coger el móvil, no fumar o no tener la música muy alta son algunas de las recomendaciones más comunes que nos pueden ayudar a reducir el número de accidentes a lo largo del año. El experto en seguridad vial, Antonio Canavas, también aconseja que durante el verano también tengamos en cuenta otrassituaciones. Por ejemplo, no tener el vehículo a una temperatura adecuada puede provocar el mismo efecto que el alcohol. "El uso de gafas de sol o no ponerse la toalla en el asiento, porque sino se puede producir el llamado efecto submarino, que es cuando el conductor se desliza por debajo del cinturón" ha explicado Canavas.

Y para los que circulan en motocicleta, Canavas hace hincapié en el uso de la ropa para poder protegerse bien, y recuerda que las motocicletas son de los vehículos más vulnerables. "Es importante que lleven guantes, ropa de manga larga para protegerse de quemaduras y que lleven cascos de colores llamativos para que puedan ser vistos" ha detallado Canavas.

