Donar sangre sigue siendo seguro y necesario

Hablamos con Ismael Gutiérrez, gerente de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, martes 17 de marzo de 2020.

El Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares (BSTIB) anima a la población a seguir donando para continuar garantizando con normalidad la actividad del sistema sanitario balear. Para adecuar la actividad a la situación excepcional que vivimos, aquellas personas que quieran donar podrán hacerlo solicitando cita previa a través del email citaprevia@fbstib.org. De esta forma se evitarán aglomeraciones, con lo que se garantizará la seguridad de todos y se facilitará que el BSTIB lleve un control de las donaciones. Recordamos que el Covid-19 no se transmite por la sangre, por lo que donar es seguro.

Las reservas de componentes sanguíneos han mejorado considerablemente gracias a la solidaridad de todas aquellas personas que se han acercado a los distintos puntos de donación. Sin embargo, es necesario que la población balear sana siga donando y acuda a las colectas tras solicitar cita previa. Esta fórmula asegura una menor concentración de donantes y garantiza que las extracciones se lleven a cabo al ritmo adecuado. Será más seguro para todos y facilitará la distribución temporal de las donaciones. El sistema de cita se aplicará a todas las colectas mientras dure la crisis del coronavirus.

El BSTIB quiere transmitir seguridad y confianza a la población. Donar es seguro, el Covid-19 no se transmite ni por donación ni por transfusión, no afecta a la sangre. Como siempre, las salas de donación son espacios seguros en las que se mantiene una limpieza exhaustiva. Los materiales que se utilizan son estériles y de un único uso. Los profesionales sanitarios extreman las medidas de higiene. Y uno de los requisitos más importantes para donar es que la persona goce de buena salud. Por ello, no debe acudir nadie con síntomas. En el Banco de Sangre no se lleva a cabo la prueba del coronavirus.

La entidad le pide a todo el mundo su colaboración, tanto para mantener las donaciones como para evitar contagios. A todos corresponde demostrar responsabilidad cívica y cumplir con las recomendaciones de las autoridades. Cabe destacar que donar es un motivo perfectamente válido para salir de casa y no hace falta ninguna autorización ni permiso. La donación es vital para salvar vidas y para el sistema sanitario.