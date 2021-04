La donación de sangre del cordón umbilical, un acto indoloro que salva vidas en todo el mundo

Hace ya unos años, pudimos conocer que la sangre del cordón umbilical puede ser muy beneficiosa ya que contiene células madre que renuevan las células sanguíneas y pueden ser positivas para trasplantes cuya médula ósea está enferma. En definitiva, ayuda a salvar vidas.

La donación del cordón umbilical ha disminuido en Baleares por culpa de la pandemia y la sobrecarga en los hospitales. El año pasado, se registraron 68 donaciones, la mayoría en el Hospital de Can Misses de Ibiza. Lo ideal, según el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, sería conseguir al menos una bolsa de sangre a la semana en cada hospital de las Islas.

Una donación que puede salvar vidas

Durante los primeros meses de la pandemia se suspendió la recogida de sangre de cordón umbilical y cuando se volvió a activar, los hospitales y sanitarios estaban muy saturados.

Desde el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, el Doctor Antoni Gaya, recuerda que la donación de cordón sirve para los trasplantes de médula ósea y pacientes con enfermedades. Además, cualquier persona del mundo puede ser beneficiaria de esta sangre ya que depende de la compatibilidad.

Esta donación no supone ningún peligro ni para la madre ni para el bebé. Cualquier persona embarazada que goce de buena salud, tenga un parto a término y no cuente con complicaciones puede ser donante. Las mamás que tienen parto con cesárea también pueden donar.

En partos prematuros, no suele aconsejarse esta donación porque la cantidad de sangre de cordón que se puede conseguir es menor y si no hay un determinado volumen de sangre, no es suficiente para el proceso. Un proceso, que explica el doctor, es fácil e indoloro.

En estos momentos, explica el doctor Gayà, se están estudiando más usos para la sangre de cordón umbilical: como la obtención de un colirio para tratar úlcerascorniales o su uso para la transfusión de recién nacidos.