El director del IbSalut intervino en una oposición a la que concurrió su hija

La sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha condenado al Govern por la intervención del director del Servicio de Salud de Baleares, Ib-Salut, Juli Fuster, en un proceso de selección de funcionarios al que concurrió su hija, informa "Última Hora".



Una sentencia del TSJIB da la razón a uno de los aspirantes, cuyo examen no fue calificado porque lo firmó y que, cuando recurrió, supo que sus alegaciones habían sido desestimadas por Fuster, quien tenía la obligación legal de abstenerse del proceso.



La sentencia responde al recurso de un aspirante cuyo examen no fue calificado por el tribunal porque lo firmó con su nombre, en un concurso de oposición para cubrir vacantes de facultativo especialista de anestesia y reanimación en el sector sanitario del Ponent de Mallorca, en cuya convocatoria no constaba el requisito de anonimato.



En alguna fase de la reclamación que formuló intervino Fuster, como supo el aspirante cuando recibió la notificación de la resolución final que desestimaba su recurso de alzada.



Según el tribunal "el primer deber es el del afectado por la causa de abstención, máxime cuando es tan evidente como la que concurría en el señor Fuster". La sentencia afirma: "Ha decidido excluir a un competidor de su hija en el procedimiento selectivo en el que ambos participaban".





El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Costa, ha exigido el cese "inmediato" del director del IbSalut, Juli Fuster, tras la condena al Govern del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) al intervenir Fuster en una oposición de funcionarios a la que se presentó su hija.

En declaraciones, el portavoz parlamentario del PP también ha pedido la comparecencia de la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, en la Comisión de Salud de la Cámara balear.

En concreto, ha presentado la solicitud por vía de urgencia este viernes y, por ello, espera que su comparecencia tenga lugar en sesión extraordinaria durante agosto.

Cabe recordar que la condena del Alto Tribunal de Baleares es por la intervención de Fuster en un proceso de alegaciones por parte de uno de los aspirantes en el proceso de selección de funcionarios. El TSJIB considera que Fuster debía legalmente abstenerse ya que su hija se había presentado al mismo concurso oposición.

Desde el PP han calificado este comportamiento como "reprobable y muy grave" desde un punto de vista ético y legal. "Esto no puede quedar sin respuesta por parte de la máxima responsable del IbSalut, que es la consellera de Salud y de la presidenta Francina Armengol", ha afirmado Costa.

El portavoz parlamentario también ha considerado que el comportamiento de Fuster es "contrario" al código ético del Govern. Como consecuencia de la "gravedad" de estos hechos, el PP ha pedido la comparecencia parlamentaria, en la Comisión de Salud, de la consellera Gómez. "A la vez pedimos la dimisión inmediata o el cese del director del IbSalut", ha añadido.

Por último, el representante del PP en la Cámara balear ha avanzado que los grupos parlamentarios, que dan apoyo al Govern, votarán en contra del turno de sesión de control al Ejecutivo balear durante el próximo pleno del Parlament, que se celebrará este martes.

Asimismo, ha celebrado que los mismos grupos parlamentarios estén a favor de debatir la Proposición de Ley del PP para bajar los impuestos a los ciudadanos de Baleares.

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha registrado este viernes en el Parlament una solicitud de reprobación del director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), Juli Fuster, después de la condena del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Según ha informado Cs, la solicitud de reprobación del director del IbSalut registrada este mismo viernes para ser tramitada por el procedimiento de urgencia está motivada por el conocimiento de la sentencia judicial por la que se condena al Govern al excluir a un aspirante cuyo examen no fue valorado.

La Sala de lo Contencioso del TSJIB ha condenado recientemente al Govern por la intervención del director del IbSalut, Juli Fuster, en un proceso de selección de funcionarios al que también se presentaba su hija. Uno de los aspirantes, denunció que su prueba no había sido calificada y las alegaciones fueron respondidas por el propio Fuster, quien tenía la obligación legal de abstenerse.

Por este motivo, el grupo parlamentario Cs insta al Parlament, en su solicitud, a que constate que los hechos anteriormente expuestos suponen un "perjuicio" para la imagen del Govern y que "afecta a la percepción social de los ciudadanos en materia de transparencia y buen gobierno".

Además, anima a la Cámara Autonómica a manifestar la reprobación al comportamiento del director del IbSalut, al no haberse abstenido

de participar en el proceso de selección dados los vínculos existentes con otra persona aspirante.