Dioni condena a un Atlético Baleares que fue inferior al Málaga

El Atlético Baleares sigue sin estrenar su casillero de victorias en esta Primera Federación. El conjunto dirigido por Tato arrancó bien el choque llegando con peligro a la meta defendida por Alfonso Herrero y a la salida de un córner obtuvo la recompensa. Balón medido a la cabeza de Villapalos que, con un remate impecable, adelantó a los locales en el minuto 13 de partido. El Málaga, tras un comienzo algo dubitativo, empezó a dar señales de vida y la conexión entre Larrubia y Roberto provocó que los pupilos de Sergio Pellicer ganaran protagonismo en el encuentro.El primer aviso de Roberto fue desbaratado por un inmenso Jero que nada puedo hacer en el gol del empate. El conjunto malagueño trenzó una gran jugada en la que el lateral Víctor García centró un esférico perfecto para que Roberto, el jugador más participativo de los visitantes en la primera mitad rematara a placer de cabeza y pusiera las tablas. Antes del descanso entró Nana por el lesionado Juanra.





En el segundo acto, el Málaga salió con todo a por los tres puntos y en un saque de esquina Dioni culminó la remontada. Una pelota colgada al área acabó con un despeje poco contundente de Jero de puños y Dioni, siempre colocado en el lugar y en el momento indicado no desaprovechó la oportunidad. A partir de ese instante, asedio del cuadro visitante que obligó a Jero a realizar varias paradas de mucho mérito. Los locales no dejaron de pelear y tras un pase formidable de David Rodríguez que dejó a Jorge Martínez solo frente al guardameta, el Atlético Baleares tuvo la ocasión de empatar pero un remate horrible del ariete evitó que el partido quedara empatado de nuevo. Los jugadores de Tato lo intentaron en el tramo final con balones colgados y más corazón que cabeza, pero no consiguieron equilibrar el marcador. Los baleáricos quedan en el puesto 18 con 1 punto. El próximo partido para el Atlético Baleares será el próximo domingo a las 12 h en el campo del Sanluqueño.