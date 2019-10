Diez años sin el Rey del Pop

Hablamos con Jesús Sanz-Sebastián, director de Forever y Lenny Jay, cantante. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, martes 15 de octubre de 2019.

FOREVER es el único espectáculo en todo el mundo que han avalado tres de los miembros de la familia de Michael Jackson. Porque no es sólo un intenso recorrido por sus mayores éxitos, es un espectáculo con la emoción a flor de piel. Algo que ningún espectáculo ha conseguido igualar. Con una importante apuesta escénica y audiovisual, una altísima calidad artística, las mejores voces, músicos, bailarines y hip-hop.

Con más de 700.000 espectadores y tras haber visitado países como México, Francia, Alemania, Polonia, Rusia o Portugal, sigue de gira nacional un espectáculo de gran formato, con más de 25 artistas en escena, que es una experiencia única alrededor del universo de Michael Jackson.

Un intenso recorrido por los mayores éxitos de Michael, con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos especiales que sorprenderán a los fans y admiradores de su música y su obra.

El 25 de junio de 2009 nos dejó el artista de pop más influyente de todos los tiempos. Un adiós inesperado que conmocionó al mundo. Michael Jackson dejó un legado no sólo musical, sino de filosofía de vida que 10 años después sigue vigente.

Después de haber girado por toda la geografía nacional con entradas agotadas en la mayoría de las ciudades y antes de comenzar su gira internacional en la que ya están confirmados países como Portugal, México, Francia o Alemania, FOREVER, hará las delicias de los amantes del Rey del Pop. Una oportunidad única para disfrutar de uno de los espectáculos más exitosos de este año.

“FOREVER, The best show about The King of Pop” se representará en el Auditorium de Palma de Mallorca los próximos 16 y 17 de noviembre.