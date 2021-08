Detenido en Palma un hombre por un delito de tráfico de drogas en la modalidad de “tele-coca"

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con agentes de la Policía Local de Palma, han procedido a la detención de un hombre de 58 años y nacionalidad dominicana como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en la modalidad de “tele-coca”, según fuentes policiales.

Los agentes del grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que una persona se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes en la modalidad de “tele coca” y que se desplazaba en un vehículo por Palma y otras zonas de la Part Forana, por lo que llevaron a cabo una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Los agentes pudieron comprobar que el investigado conducía un coche familiar en el que portaba elementos de trabajo tales como chalecos reflectantes y cascos de protección de los utilizados por los obreros de la construcción y que supuestamente realizaba la venta de sustancias estupefacientes en horario diurno y en las proximidades de los domicilios de un grupo cerrado y determinado de personas, a quienes indicaban cuando tenían que ir a su encuentro.

En este sentido los agentes llegaron a observar cómo compradores salían de forma acelerada de sus viviendas incluso en ropa de baño o pijama dada la poca antelación del aviso de llegada del investigado, quien tomaba muchas medidas de seguridad para evitar ser sorprendido por la policía.

Detención in fraganti

El pasado martes los agentes del grupo de Estupefacientes observaron una venta in fraganti por parte del sospechoso en plena calle Manacor de Palm. Con el apoyo de una patrulla del GOR interceptaron al sujeto y lo detuvieron. En su mano izquierda hallaron dos papelinas de cocaína dispuestas para la venta.

En la inspección del vehículo realizada por los policías se localizaron compartimentos ocultos y se encontró el resto de sustancia preparada para la venta. Así mismo se incautó dinero fraccionado y útiles de preparación y dosificación de la droga.