Detenido en Ibiza por organizar una fiesta en un local con 47 personas

La Guardia Civil detuvo el pasado viernes por la noche a un hombre en Sant Antoni, en Ibiza, por desobediencia a la autoridad por incumplir las restricciones del estado de alarma. El ciudadano había organizado una fiesta en un local del municipio a la que asistieron 47 personas.

Los agentes comprobaron que no se había controlado el aforo del local y que los asistentes no respetaron la distancia de seguridad interpersonal de dos metros y tampoco utilizaron mascarillas. Por todo ello, el hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de desobediencia.

LOS LOCALES DE OCIO NOCTURNO EN BALEARES SIGUEN CERRADOS

Los hechos ocurrieron en fase 2 cuando el número de personas autorizadas para una reunión era de 20 personas. Además los locales de ocio nocturno tienen prohibida la actividad.

Con la entrada en la fase 3, el Gobierno ya autoriza a discotecas y locales de ocio nocturno a abrir aunque deja la decisión a las comunidades autónomas aunque en el caso de Baleares, el Govern balear ha decidido mantener la prohibición. La presidenta balear, Francina Armengol, dice que "no es una prioridad" y que "no es momento de dar pasos en falso" y es que destaca que "los pocos rebrotes que ha habido en otros países han estado ligado a fiestas y a ocio nocturno”, por lo que de momento no van a poder abrir.

Mientras, desde el sector de las discotecas y salas de fiestas de Baleares se muestran indignados y perplejos por la decisión del ejecutivo autonómico. Su presidente Jesús Sánchez recuerda que están preparados los protocolos y denuncia que al no abrir, el ocio se está produciendo en sitios sin medidas de protección como en fiestas privadas o botellones.