Detenido un hombre por violar e intentar asfixiar a una mujer cuando se negó a seguir manteniendo sexo con él

Un hombre de 28 años ha sido detenido por presuntamente violar, golpear e intentar asfixiar a una mujer cuando, tras comenzar una relación sexual inicialmente consentida, ella le dijo que no quería continuar.

El incidente tuvo lugar la mañana del pasado 29 de enero. La víctima y el detenido se habían conocido la noche anterior en un local de ocio, y la mujer había aceptado ir hasta el domicilio del varón para mantener relaciones sexuales.

Tras unas primeras relaciones sexuales consentidas, la mujer dijo que estaba cansada y tenía que irse a trabajar. Entonces, según la denuncia, el hombre no le permitió abandonar la vivienda, se puso encima de ella y la violó mientras le decía: "Hasta que no acabe no te vas de aquí".

De este modo se produjo un forcejeo; la víctima momentáneamente logró zafarse, pero el hombre la persiguió y le dio alcance. Después la arrojó sobre la cama, la golpeó y la llegó a coger por el cuello.

DELITOS DE AGRESIÓN SEXUAL, DETENCIÓN ILEGAL Y LESIONES

Finalmente la víctima consiguió escapar propinando una patada a su agresor. Recogió como pudo sus pertenencias y semidesnuda logró salir a las escaleras del edificio, donde de nuevo el individuo la alcanzó, y la tiró al suelo de una patada. El alboroto alertó a unas vecinas, que salieron al rellano y al ver lo que ocurría recriminaron al varón su actitud. Cuando el hombre vio que llamaban a la Policía, huyó.

Una vez en el lugar, los agentes solicitaron asistencia sanitaria al ver el estado de shock de la víctima. Fue trasladada a un centro hospitalario, pero antes, relató a la patrulla lo ocurrido. Agentes de la comisaría de distrito Oeste de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación. Tras tomar declaración a los testigos y la víctima e identificar al sospechoso, consiguieron localizarlo con un dispositivo realizado la tarde de este lunes. Se le imputan delitos de agresión sexual, detención ilegal y lesiones.