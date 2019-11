Desde el 1 de noviembre se aplica la normativa de uso de los patinetes electrónicos de forma estricta. Tras dos años de proliferación de este vehículo, la Policía Local de Palma considera que ya ha terminado el periodo de adaptación de los usuarios y ya no se hará la vista gorda con las infracciones. Se empezará por las más graves: circular por la acera, viajar más de dos personas en un patinete y utilizar el teléfono móvil o auriculares mientras se conduce. El portavoz de la Policía Local de Palma, Ángel García, explica que en muchas ocasiones se encuentran estos casos.

Y es que los patinetes no pueden circular ni por la acera ni por la calzada, excepto que se trate de zonas limitadas a 30 kilómetros por hora. Es decir, por la calzada solo se puede dentro del casco antiguo de Palma. De las avenidas hacia fuera, la única alternativa es el carril bici o bajarse del patinete. Desde la policía aseguran que ha habido muchas quejas de peatones y otros vehículos por los patinetes eléctricos, ya que hasta ahora había cierto desorden.

Desde la Policía Local de Palma aseguran que no están nada en contra de este vehículo, ya que es económico, rápido, cómodo para circular por la ciudad y no contamina. Aunque eso sí, García destaca la importancia de que, a partir de ahora, los usuarios se ciñan a la normativa para no causar molestias a los demás ciudadanos.