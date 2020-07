Desde hoy se multará en Baleares a quien no lleve mascarilla con hasta 100 euros

Este lunes comienzan a imponerse multas por no usar la mascarilla obligatoria en Baleares tras una semana en la que los policías solo han podido advertir a los ciudadanos.

En las actas de denuncia se tiene que hacer constar las circunstancias para reflejar los hechos denunciados para que los instructores puedan determinar la gradación correcta de la sanción aplicable, que podrá ser de 25, 50 o un máximo de 100 euros según las circunstancias.

Por tanto, las actas que levanten los agentes de Policía Local a partir de hoy tendrán que incluir, además del nombre, la dirección y el DNI de la persona o personas denunciadas, la concurrencia, si procede, de diversas circunstancias, como el lugar dónde se ha producido el incumplimiento y las características de este; el número de personas afectadas por el incumplimiento y las circunstancias en que se ha producido; la intencionalidad en la comisión de la infracción -- a tal efecto, se tiene que hacer constar la respuesta dada al requerimiento, la persistencia o no en la comisión de la infracción y la eventual negativa al cumplimiento de la obligación, si procede--; y la reiteración o la reincidencia en la comisión de la infracción, si se tiene constancia.

¿DÓNDE NO ES OBLIGATORIA LA MASCARILLA?

La obligación del uso de mascarilla está vigente para todas las personas mayores de seis años deben de llevarla en todo momento, tanto en vía pública como en espacios al aire libre, en espacios cerrados de uso público o zonas de atención al público de edificios públicos o privados, cuando puedan concurrir en el mismo lugar con personas no convivientes.

Sin embargo, hay excepciones, como son en situaciones de consumo de alimentos y de bebidas. En este sentido, la consellera de Salut, Patricia Gómez matizó, "esto no quiere decir que la mascarilla pueda quitarse solo cuando se ingiera, pero hay que ser responsables", añadiendo que "si entre plato y plato no hay mucho tiempo y no se alarga la sobre mesa horas, no hace falta utilizarla, porque tampoco es aconsejable manipularla continuamente".

Tampoco ara falta usar la mascarilla en la práctica de actividad física, actividad acuática o al utilizar instrumentos musicales de viento; en el trabajo, "siempre que sea posible mantener el metro y medio de distancia entre empleados"; ni en espacios de naturaleza y aire libre fuera de núcleos de población, en playas, paseos marítimos y piscinas, "siempre que se pueda mantener distancia interpersonal de seguridad".

Además, se exceptúa su uso a menores de 16 años en actividades de ocio infantil y juvenil, "siempre que éstas se produzcan con su grupo habitual de convivencia"; a personas afectadas por una enfermedad respiratoria, la cual se pueda ver agravada por su uso, dependientes o con alteración de conducta o casos supuestos de fuerza mayor para utilizarla, como, por ejemplo, fumar.

Mientras, la consellera recuerda que será "recomendable" en espacios abiertos o cerrados cuando haya reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, a pesar de que se pueda mantener la distancia de seguridad.