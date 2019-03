Denuncian al dueño de cuatro perros por ocho infracciones

La Policía Local de Ibiza ha denunciado al propietario de cuatro perros, dos de ellos de raza peligrosa, como presunto autor de ocho infracciones.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando el hombre fue recriminado por una mujer por no recoger los excrementos de los cuatro perros que paseaba.

El propietario de los animales le contestó que lo hiciera ella si quería, por lo que la mujer avisó a la Policía Local de Vila.

Los agentes procedieron a su identificación y le requirieron la documentación de los animales, con lo que comprobaron que no disponía de la autorización necesaria para poseer perros peligrosos.

Estos animales, de raza american stanford, fueron retirados y trasladados al Centro de Protección Animal de sa Coma.

El hombre ha sido denunciado por no recoger los excrementos dejados en la vía pública, no disponer del seguro para la posesión de perros de raza peligrosa, dos cargos por no disponer de la licencia de raza peligrosa, dos cargos más por llevar los perros sueltos y otros dos por no ponerles bozal.

Cada una de las ocho infracciones por las que ha sido denunciado pueden suponer una sanción económica que va desde los 60 hasta los más de 600 euros.

REQUISITOS PARA LA LICENCIA DE LAS PPP

La obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos requiere el cumplimiento de varios requisitos:

-No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

- Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

- Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 €).

- Cumplir los requisitos legales de la tenencia de animales de compañía en la comunidad Balear.

- La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano municipal competente.

- La licencia tendrá un periodo de validez de cinco años pudiendo ser renovada por periodos sucesivos de igual duración.