Denuncian en Alaró a un depravado que abre los coches y se masturba en el interior

Ya es la quinta vez que una vecina de la calle Manyoles en Alaró es víctima de la apertura de su coche con la desagradable sorpresa de encontrarse en su interior una nota en la que el protagonista de los hechos reconoce haberse masturbado en el interior.

Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre, cuando varios coches, en su mayoría propiedad de mujeres, fueron forzados. En el interior, todo alborotado pero solo en una ocasión robaron a la protagonista de la historia un abrigo verde. En los cristales o en papel, se repetía el aviso de que se habían masturbado en el interior.

Tras varias denuncias, la Guardia Civil todavía no ha podido dar con este individuo.

La vecina de la localidad ha vuelto a sufrir esta mañana algo similar : ''Hay un depravado mental en Alaró que se dedica a abrir coches y a dejar notitas a las chicas''.

En esta ocasión, la chica, al acudir a su vehículo, ha descubierto que el coche tenía las puertas abiertas y al acceder al interior todas sus pertenencias estaban revueltas. Si bien no han robado nada, la vecina se ha encontrado con una desagradable nota que decía: ''me he hecho un pajote, adivina donde, guapa''.

Le preocupa que este individuo haya vuelto a actuar ya que desde enero no se producía ningún hecho similar. En este sentido, ha explicado que en una ocasión, el individuo llegó a coger del interior del coche un neceser con productos íntimos para después dejarlos por el vehículo.

Al parecer, el modus operandi de esta persona es forzar los coches, entrar en el interior, revolverlo todo y masturbarse dejando un aviso o una nota en un papel reconociendo los hechos.