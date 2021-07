Delegación de Gobierno niega una conexión entre los migrantes llegados a Baleares y el terrorismo

La Policía Nacional asegura que no se tiene constancia de que investigadores policiales hayan detectado la presencia de inmigrantes radicalizados entre los ciudadanos argelinos llegados en pateras a Mallorca en los últimos días.

La Jefatura Superior de Policía asegura que, tras una primera toma de declaración, las personas que llegan en patera son identificadas y se llevan a cabo los controles necesarios para averiguar cualquier tipo de información, no solo sobre el viaje, sino también sobre su posible conexión con cualquier actividad delictiva.

Hasta el momento no se ha obtenido información alguna que determine la vinculación de los inmigrantes llegados a las costas de Baleares con movimientos radicales.

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, niega por completo tener "constancia o indicios" de "una posible conexión" entre la llegada de personas migrantes a Baleares y el terrorismo islamista. Calvo ha enviado "un mensaje de tranquilidad" a la población de las Islas y de Palma con respecto a esta cuestión y ha pedido "evitar esta asociación de idea entre inmigrante irregular y terrorista". Pide que no se genere alarmismo donde no lo hay.





La delegada responde a los sindicatos

Por cierto que cuatro sindicatos de la Policía Nacional aseguran sentirse abandonados por las administraciones ante la llegada masiva de migrantes e estudian ir a los tribunales por poner en riesgo la salud de los agentes.

Los sindicatos SUP, SPP, CEP y UFP de Baleares se quejan de los políticos por no facilitar las instalaciones adecuadas para realizar la custodia y confinamiento de los inmigrantes. Denuncian el abandono institucional y reclaman un sitio digno para acoger a los migrantes que llegan en patera y también para poder trabajar con seguridad y no en el garaje de jefatura.

Manuel Pavón, secretario general del SUP de baleares, considera que estas condiciones comprometen la seguridad del edificio y desvían efectivos de otras tareas para custodiar a estas personas. Además creen que un garaje sin ventilación maximiza el riesgo de transmisión de virus y lamentan que los policías han estado compartiendo este espacio cerrado con personas que no tenían los resultados de las pruebas del COVID.

La delegada del Gobierno ha respondido a estas reivindicaciones. Asegura que fueron pocas las personas que tuvieron que estar en el garaje de la Jefatura el pasado sábado y destaca que fue en condiciones dignas. Asegura que la situación estaba completamente controlada y que los policías no están en peligro porque están vacunados.

También insiste en que hasta ahora había habilitada una zona en la estación marítima para los migrantes que llegaban y los policías también se quejaban.

Además, destaca que desde que se inició la pandemia, solo nueve personas de 2.000 que han llegado se han marchado sin hacer la cuaretena tras ser contactos estrechos. Asegura que esto fue porque algunas habitaciones del hotel covid estaban destrozadas y no pudieron utilizarlas estos migrantes. Habitaciones destaca, que no han destrozado los migrantes, sino los españoles.