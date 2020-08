Deià, el primer municipio en abandonar la FEMP

Deià será el primer municipio en abandonar la Federación Española de Municipios y Provincias al no estar de acuerdo con la decisión sobre los remanentes de los ayuntamientos. Esto significa que no cederán sus ahorros al Gobierno central ya que consideran que la FEMP debe mirar por todos y no solo por ellos.

Deià és el primer municipio, pero puede ser que no sea el último en abandonar la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) después de que el pleno del ayuntamiento haya aprobado por unanimidad esta medida.

El alcalde de Deià, Luis Apesteguia, ha indicado que la Federación no puede funcionar por dinámicas de enfrentamiento ni con ánimo partidista. Además, critica que las decisiones se han tomado de una forma piramidal y, añade, no se han adoptado para defender a los municipios.

Consideran que la FEMP debería haberles representado y defendido ante una negociación con el Gobierno central pero, en su lugar, Apesteguia ha señalado que "actuaron siguiendo los intereses de los partidos políticos". Asegura que están en una federación que "ni les representa, ni les escucha, ni les defiende" y los acuerdos no deberían ir en detrimento de los municipios como es el caso porque "no se puede actuar tomando decisiones sin un debate profundo previo compartido con las entidades locales".

El Alcalde lamenta esta situación y, espera que la FEMP reflexione, cambie el modo de funcionar y modifique el contenido de sus acuerdos para poder recuperar la unidad de acción de los ayuntamientos en una misma asociación. De no ser así, Apesteguia ha destacado que no volverán a incorporarse a la federación y buscarán "otras vías".