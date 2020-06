Deià celebrará la noche de San Juan con cita previa

Muchos municipios prohiben este año la tradicional celebració de San Juan en sus playas. Las hogueras, las cenas al aire libre y los baños nocturno no podrán realizarse este año en todas las zonas de Mallorca. Palma, Calvià, Llucmajor, Alcúdia, Manacor, Andratx, Ibiza y Felanitx ya han anunciado que no permitirán el acceso a sus playas y no se descarta que más municipios se sumen a la prohibición.

Han sido unos meses de muchos esfuerzos para contener el avance del coronavirus y ahora no hay que tirar todo el trabajo por la borda. Así lo explica el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares, Antoni Salas. Todos estos municipios no se ven con la capacidad de controlar el acceso a las playas y evitar aglomeraciones, por lo que han decidido cerrar por prevención.

Sin embargo, hay municipios más pequeños que creen que pueden regular la entrada a las playas para poder celebrar la mágica noche de San Juan. Es el caso de Deià, que para acudir a las playas se tendrá que pedir cita previa. Se emitirá un justificante y los asistentes tendrán que enseñarlos a los policías.

Los tiquets se emitirán de manera gratuita en el Ajuntament de Deià. Los empadronados en el municipio podrán ir a buscarlos a partir del 15 de junio y los no empadronados a partir del 18 de junio. El aforo máximo permitido en la celebración será de 150 personas.

En el caso de Palma, también se suspenden las actividades que había programadas como el correfoc y los foguerons organizados por las asociaciones de vecinos. Pueden consultar más información aquí.