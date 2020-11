La comunidad científica defiende que la pérdida de la biodiversidad está estrechamente relacionada con el aumento de las pandemias. Ese fue el punto de partida que impulsó a la ONG Save The Med y a la agencia de creatividad y tecnología Patterson Agency, a crear Define Humano, una campaña para repensar nuestro papel en la naturaleza.

A través de entrevistas, vídeos, infografías y materiales descargables, Define Humano invita a los ciudadanos a la reflexión y propone acciones para dirigirnos hacia una sociedad más resiliente, colaborativa y que pueda convertirse en un agente de cambio positivo. “Creemos que el ser humano puede convertirse en una fuerza positiva y regeneradora en la naturaleza, y que esta crisis nos puede ayudar a redefinir nuestro papel en el planeta”, asegura Ana Núñez, de Patterson Agency.

En Define Humano han participado numerosos científicos, expertos, pensadores y educadores. Uno de ellos es Fernando Valladares, doctor en Biología y profesor de investigación en el CSIC, que afirma que “se sabía que iba a venir una pandemia, del mismo modo que sabemos que si no cambiamos las cosas, vendrá otra muy pronto, más pronto de lo que imaginamos. Para prevenir las pandemias tenemos que aliarnos con la naturaleza”.

También han participado: el doctor Joan Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona; Brenda Chávez, periodista especializada en sostenibilidad y autora del libro “Tu consumo puede cambiar el mundo”; Guillem Ferrer, fundador de Poc a Poc, Tierra, Alma y Sociedad y organizador de la conferencia "Educació per la Vida”; Salud Deudero Company, Ecóloga marina y Profesora de investigación del Instituto Español de Oceanografía; Rosa García, bióloga i Doctora en Sostenibilidad, Directora General de Rezero; Catalina Torres, doctora y profesora de Economía Aplicada en la UIB, secretaria del Laboratorio Interdisciplinario sobre Cambio Climático (LINCC UIB); Miquel Puiggròs Noguera, biólogo y gerente técnico en Preverisk, empresa dedicada al asesoramiento, formación y auditoría en riesgos físicos e higiénicosanitarios; Mar Romera, Maestra, licenciada en pedagogía y en psicopedagogía, especialista en inteligencia emocional y autora del modelo pedagógico Educar con tres Cs: Capacidades, Competencias y Corazón; Gabriel Morey, técnico de Tragsatec y miembro del Grupo de Especialistas de Tiburones de la UICN y co-fundador de la Fundación Save The Med; Fiona Tomas Nash, Científica Titular en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados UIB (IMEDEA UIB-CSIC); Ricardo Sagarminaga, biólogo marino y científico en la Fundación Save The Med; Daniel Christian Wahl, biólogo titulado en Ciencia Holística y Diseño Natural; Aina Calafat Rogers, coordinadora de proyectos internacionales de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE); y Miguel Ángel Benito, presidente de Eticentre, Centro para la Gestión Ética de la Empresa.

Además, desde Bután, el ex ministro de educación y profesor Thakur S. Powdyel hablará sobre el valor de la “Felicidad Nacional Bruta” como herramienta de cambio y medida del éxito de una sociedad basada en valores sociales y ecológicos y compartirá los pilares de las escuelas verdes, “The Green Schools”.

A través de sus propuestas exploraremos los beneficios de la diversificación del sistema económico, avanzaremos hacia una vida de bajo impacto, conoceremos las culturas regenerativas que se están desarrollando en las Islas Baleares, exploraremos los pilares de una educación integral y descubriremos qué papel pueden jugar las empresas en este cambio de paradigma. “¿Es éste el futuro que queríamos para nosotros mismos, para nuestros hijos y para el planeta? Si no es así, ¿cómo podemos crear la realidad que queremos?”, reflexiona Mari Gutic, de la fundación Save The Med.

Todas las entrevistas, materiales descargables e infografías de Define Humano, están disponibles en la web definehumano.com, en la cuenta de Instagram @definehumano y en su canal Youtube.