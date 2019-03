Declarado el estado de felicidad en el mallorquinismo

Que el fútbol son ciclos es algo tan comprobable como lo que está viviendo el mallorquinismo. Un club y una afición que ha pasado por sus horas más bajas de la historia reciente y que ahora vuelve a sonreír y disfrutar. El 3-0 ante el Zaragoza fue una de esas noches que el aficionado recuerda, más que por el resultado, que también, sino por la experiencia, la alegría, la intensidad con la que equipo y afición viven ahora sus partidos. Y eso que la entrada de público sigue siendo pobre, baja para la propia Segunda División.

No se trata tan solo de ganar sino de cómo, se trata de lo que ofrece un equipo, y la afición del Mallorca vibra con el equipo dirigido por Vicente Moreno desde el primer día en Segunda B. Tras vivir el infierno futbolístico, la degradación deportiva e institucional, la catarsis del descenso sirvió para cambiar el estado de ánimo. La desgracia unió, y aunque la masa social quedó reducida a los incondicionales, son esos mismos incondicionales quienes ahora se han ganado disfrutar y arrastrar también a los que se marcharon.

La sensación de que el que no va se está perdiendo algo, y eso como ha funcionado toda la vida es a través del boca a boca, hoy versión personal o versión virtual a través de internet si se quiere. Pero es el boca a boca. Los medios pueden contarlo ,puedes escucharlo o leerlo, pero si es el que va el que te habla entusiasmado la recepción del mensaje es otra.

Los mallorquinistas que no pudieron acudir el lunes por la noche a Son Moix y lo siguieron por televisión disfrutaron igualmente, pero es probable que hubieran deseado estar en el campo. No obstante, la visión en televisión desmerece y mucho a lo que se vive, porque como queda dicho no va mucha gente, no llegaron a 8.000 el lunes ( aun así los 7800 fue una entrada mejor que otros días), y además el estadio de Son Moix siempre resulta un escenario frío por sus características, pero la atmósfera que se percibía era especial. Y quienes estuvieron en el propio campo lo disfrutaron como nunca.

El Mallorca sigue en playoff, está a siete puntos de ascenso directo, su juego es eléctrico, los jugadores luchan, titulares y suplentes lucen el mismo nivel de juego y confianza (algo muy difícil de ver). Los aficionados apretaron, los aficionados aplaudieron, se manifestaron contra Tebas por el fútbol en lunes, muchos se quedaron al final del partido a despedir a los jugadores hacia el túnel de vestuarios, como si acabaran de clasificarse para una final.

Lo mismo da, en realidad se han clasificado hacia el altar de los mejores Mallorcas de los últimos años. Y ése ya es un logro.