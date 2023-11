Declara el policía nacional destinado en Baleares como investigado en la causa del 'Procés'

Un policía nacional de Baleares ha tenido que ir a declarar hoy a Barcelona junto a otros 44 agentes y guardias civiles investigado en la causa del "Procés".

Este policía ,destinado actualmente a las islas estaba en Cataluña, cuando en octubre del 2019 se produjeron la protestas por la sentencia del Procés. Denuncian desde el SUP Baleares que solo se han encontrado con impedimentos para preparar la defensa. Asegura este sindicato que no les han dejado acceder a la causa ni saben qué hechos se le imputan.

La citación ha llegado hace unos días y señalan que no sea casualidad que llegue antes del pacto de investidura. El SUP espera que se absuelva a todos los agentes e insiste en que no es necesaria una ley de amnistía ni se puede meter en el mismo saco a buenos y malos.

En total son 45 los policías y guardias civiles que se encuentran en esta situación, motivo por el cual el SUP ha convocado este viernes una concentración frente a los juzgados de Barcelona en señal de apoyo: "No creemos en las casualidades; la citación a unos días del pacto de investidura nos extraña", han añadido.

Para finalizar, el sindicato ha sentenciado que no necesitan una ley de amnistía porque "no se puede meter en el mismo saco a los buenos y a los malos". "Nosotros confiamos en la justicia y todos y cada uno de los policías serán absueltos por la justicia", han esperado.